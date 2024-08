Activision hat in der letzten Woche 65.000 Call of Duty-Cheater gesperrt

HQ

Der ewige Kampf gegen Cheater geht weiter und Activision gibt bekannt, dass es diese Woche ein neues hartes Durchgreifen gegen alle Cheater in Call of Duty unternommen hat. Insgesamt wurden in der vergangenen Woche 65.000 Konten gesperrt, die allein mit Warzone und Modern Warfare III in Verbindung stehen.

Dies gilt sowohl für gewertete als auch für nicht-gewertete Konten, die des sogenannten Boostings oder anderer Betrügereien für schuldig befunden wurden. Der Entwickler kündigt außerdem an, dass er weiterhin hart daran arbeiten wird, denjenigen entgegenzuwirken, die online nicht sauber sind.

Wie erlebt man Online-Betrug in Call of Duty? Ist das etwas, das Ihnen oft auffällt?