Activision hat anscheinend über 400 Millionen Call-of-Duty-Spiele wurden verkauft

Call of Duty ist jedes Jahr ein Bestseller, egal wie gut die Titel bei den Fans wegkommen. Erst gestern berichteten wir, dass der kostenlos-spielbare...

Am 22. April werden die beiden laufenden Call-of-Duty-Spiele mit einem frischen Satz an Inhalten aktualisiert. Die kürzlich veröffentlichte Übersicht des Updates "Season...

Das zweite saisonale Content-Update von Call of Duty: Black Ops Cold War und Call of Duty: Warzone wurde vor einigen Wochen veröffentlicht und weil die neuen Inhalte...

Call of Duty: Black Ops Cold War - Multiplayer und Zombies eine Woche lang F2P

am 24. Februar 2021 um 12:15 NEWS. Von Alicia Chang

Activision lässt uns die neuen Call of Dutys alle paar Wochen kostenlos zocken und am Wochenende steht eine weitere Server-Sause bei Black Ops Cold War an. Der Publisher...