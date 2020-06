Activision hält Saisonwechsel für Call of Duty: Mobile und Modern Warfare an

Wenn ihr mit den Nachrichten Schritt gehalten habt, habt ihr höchstwahrscheinlich von den Protesten in den USA gehört, die nach der Ermordung eines unbewaffneten, schwarzen Mannes durch einen Polizisten losgetreten wurden. Aufgrund dieser pikanten Situation haben sich einige Unternehmen aus Rücksicht dazu entschieden, die mediale Aufmerksamkeit nicht von diesem wichtigen Thema wegrücken zu wollen. Entwickler Infinity Ward und Publisher Activision gehören dazu, denn sie haben beschlossen, die Veröffentlichung der neuen Content-Updates von Call of Duty: Warzone, Call of Duty: Modern Warfare und Call of Duty: Mobile bis auf weiteres zu verschieben:

"Während wir uns alle darauf freuen, die neuen Staffeln von Modern Warfare, Warzone und Call of Duty: Mobile zu spielen, ist jetzt nicht die richtige Zeit dafür. Wir verschieben die Starts von Modern Warfare Season 4 und Call of Duty: Mobile Season 7 auf spätere Termine. Im Moment ist es Zeit, dass diejenigen, die sich für Gleichheit, Gerechtigkeit und Veränderung einsetzen, gesehen und gehört werden. Wir stehen neben euch."

Photo: Activision