Activision gibt es zu: Call of Duty verwendet in seiner neuesten Version generative KI

Wenn wir über den Einsatz oder Nichtgebrauch von KI in Videospielen sprechen, neigen wir oft dazu, zu denken, dass sich ihr Beitrag ausschließlich auf das Verhalten von NPCs im Spiel konzentriert, aber es ist klar, dass der jüngste Vorstoß für die Technologie eher in Richtung der kreativen Seite geht und menschliche Arbeit (künstlerische oder andere) durch etwas ersetzt, das von einem trainierten Algorithmus geschaffen wird. Valve hat in dieser Hinsicht schon lange eine Haltung der Transparenz eingenommen und verlangte in einer der jüngsten Aktualisierungen der Veröffentlichungsregeln von Steam von allen Spielen, auf ihrer Shop-Seite zu veröffentlichen, ob und in welchem Umfang sie KI bei ihrer Entwicklung eingesetzt haben oder nicht. Und heute haben wir von dem krassesten und wahrscheinlich am meisten diskutierten Fall in dieser Hinsicht erfahren.

Call of Duty: Black Ops 6, der neueste Teil der Flaggschiff-Serie von Activision und eines der mächtigsten und lukrativsten Franchises der gesamten Branche, muss nun zugeben, dass die Paste seiner Spiel-Assets - Modellierung und anderes - mit generativer KI erstellt wurde. Was auch immer man darüber denken mag, die Entscheidung war für die Spieler der Serie wenig überraschend, da sie sie schon vor der Veröffentlichung des Spiels vermutet haben.

Etwas schwer nachzuvollziehen ist, dass der Publisher es so lange bewusst vermieden hat, die Wahrheit darüber zu sagen, und dass er sich an den Standards der Gemeinschaft halten musste und nicht an der Transparenz gegenüber seinen Spielern.

Was halten Sie von der Verwendung von generativer KI in milliardenschweren Videospiel-Franchises?