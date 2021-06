Activision gewinnt Rechtsstreit gegen früheren WWE-Wrestler

Die Klage bezog sich auf einen Charakter in Call of Duty: Black Ops 4.

Falls ihr Call of Duty: Black Ops 4 auf der PS4 spielt, könnt ihr seit dieser Woche auf den Inhalt "Dunkle Kluft" zugreifen. Das DLC schließt den Season-Pass inhaltlich...

Update, 08. August 2019: Operation Apocalypse Z: Survivors ist mittlerweile auf PS4 verfügbar, das Update erscheint nächste Woche auf Xbox One und PC. In dieser...

Black Ops 4: Operation Apocalypse Z angekündigt

am 9. Juli 2019 um 11:46 NEWS. Von Stefan Briesenick

Der aufmerksame Spieler von Call of Duty: Black Ops 4 hat in letzter Zeit vielleicht schon den einen oder anderen Hinweis auf eine kommende Zombie-Plage in der...