Activision feuert QA-Tester von Raven Software, soll zuvor Gehaltserhöhungen versprochen haben

Die Gaming-Branche beißt sehr gerne um sich, das sollten wir immer im Hinterkopf behalten. Activision Blizzard hat sich in der Vergangenheit als besonders anfällig für unrühmliche Geschäftspraktiken erwiesen, denn die Firma entlässt zum Beispiel direkt nach der Fertigstellung eines Spiels große Teile der Belegschaft, selbst wenn die entsprechenden Projekte Rekordumsätze einfahren.

Die Washington Post informiert uns diese Woche darüber, dass etwa ein Drittel der gesamten Qualitätssicherungsabteilung bei Raven Software, die derzeit an Call of Duty: Warzone arbeiten, entlassen wurde. Mehrere Angestellte in anderen Abteilungen erklären im Internet, dass den gleichen Mitarbeitern seit Monaten eine Gehaltserhöhung versprochen wurde. Statt der versprochenen Belohnung steht nun jedoch die Kündigung bevor, wie Community-Manager Austin O'Brien festhält:

„Ich bin gerade am Boden zerstört. Meinen Freunden in der Qualitätssicherung bei Raven wurde monatelang versprochen, dass Activision an einer Gehaltsumstrukturierung arbeite, um ihre Löhne zu erhöhen. Stattdessen wurden heute nacheinander wertvolle Mitglieder des Teams zu Besprechungen gerufen, wo ihnen mitgeteilt wurde, dass sie entlassen werden."

O'Brien beschreibt, dass Raven vor relativ kurzer Zeit die Anzahl ihrer Q&A-Mitarbeiter erhöht habe und dass neues Personal gebeten wurde, nach Madison, Washington, zu ziehen, um im Studio arbeiten zu können. Einige dieser Personen haben am 28. Januar 2022 ihren letzten Arbeitstag bei Activision Blizzard.