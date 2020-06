Activision evaluiert neue Plattformen für Crash Bandicoot 4: It's About Time

Crash Bandicoot 4: It's About Time wurde Anfang der Woche für Playstation 4 und Xbox One angekündigt, es soll am 2. Oktober erscheinen. Einige Leute haben sich natürlich gefragt, warum das Spiel nicht auch auf den Plattformen der nächsten Generation erscheinen wird. Activision wird diese Info wahrscheinlich erst zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben, denn aktuell stehen solche Pläne noch nicht fest. Ein Unternehmenssprecher teilte PCgamesN auf Anfrage mit, dass "derzeit noch weitere Plattformen für ein zukünftiges Datum evaluiert werden". Wir sind uns ziemlich sicher, dass Crash Bandicoot 4 noch weitere Formate auf den Kopf stellen wird, nachdem das Game erst einmal auf Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht wurde. Bei entsprechenden Bestätigungen informieren wir euch natürlich.

