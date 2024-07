Activision erzählt alles über das Matchmaking in Call of Duty

HQ

Wenn es eine Sache gibt, über die in letzter Zeit viel unter E-Sport-Profis, Streamern und uns Normalsterblichen (im Bereich der Online-Shooter) gesprochen wurde, dann ist es das Matchmaking-System in Call of Duty und wie schlecht es oft zu funktionieren scheint. Es ist nicht ungewöhnlich, in Lobbys geworfen zu werden, in denen Spieler, die Atomwaffen jagen, mit 300 km/h vorbeischießen und dir mit einer einzigen Kugel ohne Zielfernrohr in den Kopf schießen, und auf Wunsch der Spieler hat Activision eine Blog-Serie gestartet, in der sie im Detail erklären, wie ihr fähigkeitsbasiertes Matchmaking funktioniert.

Im letzten Beitrag haben wir herausgefunden, dass die Voice-Chat-Optionen und die Wahl der Karte Resurgence wichtig sind, und heute haben wir herausgefunden, dass die "Zeit bis zum Matchen" wichtiger ist als die "Fähigkeit", die zweifellos Teil des Problems ist. Wie auch immer, Sie können das Ganze hier nachlesen.

Call of Duty Matchmaking Intel - Whitepaper #2 "Heute hat das Call of Duty-Team den nächsten Teil seiner fortlaufenden Whitepaper-Serie veröffentlicht, in der das Matchmaking-System von Call of Duty mit dem Titel "Matchmaking Series: The Role of Skill in Matchmaking" beschrieben wird. Dieses technische Dokument gibt einen Einblick in das Matchmaking im Call of Duty-Multiplayer und zeigt, wie wir immer daran arbeiten, ein ausgewogenes System zum Nutzen aller Spieler zu schaffen. Während Geschicklichkeit einer von vielen Faktoren beim Matchmaking ist; Es ist nicht die treibende Kraft hinter dem Matchmaking-System von Call of Duty.

In Bezug auf die Fähigkeiten ist ein Bereich, der entscheidend zu berücksichtigen ist, die Teambalance. Das Team-Balancing ist sehr wichtig, um Spiele zu bilden, in denen die Spieler Spaß haben und kompetitive Spiele genießen können. Blowouts führen dazu, dass Spieler das Spiel verlassen, was sich negativ auf den Spielerpool auswirkt. Die Teambalance selbst wird im Whitepaper ausführlicher behandelt. Wie bereits im ersten Matchmaking-Intel-Blog beschrieben, hat Call of Duty bereits bei Call of Duty 4: Modern Warfare (2007) unter anderem die Fähigkeiten der Spieler als Teil des Matchmaking-Prozesses berücksichtigt. Eines der Themen, die in dem Whitepaper behandelt werden, sind aktuelle und historische Tests zur Lockerung der Fähigkeiten im Matchmaking (Vergrößerung der Fähigkeitslücke zwischen Spielern in einer Lobby)."