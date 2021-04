Activision ernennt E-Sports-Commissioner Johanna Faries zur General Managerin von Call of Duty

You're watching Werben

Activision Blizzard möchte dafür sorgen, dass sich Call of Duty in Zukunft enger mit den eigenen E-Sports-Bemühungen abstimmt und deshalb ernennen sie Johanna Faries als neue General Managerin der Call-of-Duty-Marke. Die Frau ist erst kürzlich "Commissioner" der E-Sports-Ligen des Unternehmens (Overwatch League und Call of Duty League) geworden, doch diese Aufgaben werde sie trotz ihrer Doppelrolle nicht vernachlässigen, so das Unternehmen. In ihrer neuen Funktion soll die Managerin sicherstellen, dass die internen Studios, aber auch die Marketing-Teams besser aufeinander abgestimmt werden, um "für die Zukunft der wettbewerbsfähigen Unterhaltung" gerüstet zu sein.

You're watching Werben

Quelle: Gamesindustry.biz.