Activision erklärt Betrügern den Krieg

HQ

Cheater sind ein fester Bestandteil der Online-Community von Call of Duty. Das Problem hat im Laufe der Jahre stetig zugenommen, obwohl Raven Software wie wild den Bannhammer schwingt und Hunderttausende von Betrügern ausradiert. Das Problem ist so penetrant geworden, dass große Content Creator das Spiel verlassen haben, weil sie ständig in Lobbys mit Betrügern gefangen waren.

Activision möchte zur Stärkung der PC-Erfahrung des Battle-Royale-Spiels Call of Duty: Warzone deshalb noch in diesem Jahr ein Anti-Cheat-System entwickeln und gleichzeitig sicherstellen, dass Betrüger schneller gebannt werden. Um den Spielern zu zeigen, wie ernst sie das Problem nehmen, hat Activision diese Woche sogar ein kleines Video veröffentlicht, in dem sie der Community der Cheater drohen. Das Video zeigt einen Betrüger namens "rushman360", der Activision dafür lobt, dass die Firma endlich Maßnahmen gegen ihn ergriffen und all seine Konten gesperrt habe.