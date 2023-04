Activision entfernt Call of Duty-Inhalte im Kreativmodus von Fortnite

HQ

Fortnite, das Creative 2.0 für Spieler einführt, gilt als eine der erfrischendsten Ergänzungen, die Epic Games seit dem Start gemacht hat. So viele fantasievolle Kreationen haben es ins Spiel geschafft, dass es sich anfühlt, als würden wir jeden zweiten Tag eine neue Karte sehen, die den Inhalt, der noch vor kurzem so beeindruckend erschien, wegbläst.

Einige haben sich sogar bemüht, Miniaturversionen von Vollversionen von Spielen in Fortnite zu erstellen, wobei Call of Duty mehr als ein paar Kreationen nach seinem Bild hat. Es scheint jedoch, dass Activision nicht allzu glücklich über das Erscheinen von Call of Duty in Fortnite ist und mit DMCA-Takedowns von Inhalten beginnt und fordert, dass alle Inhalte im Zusammenhang mit Call of Duty entfernt werden.

Es scheint, dass die Fortnite-Kreationen gegen die Richtlinien von Activision verstoßen, aber das hat nicht verhindert, dass Kritik an den Call of Duty-Publisher gesendet wird. Leider können wir trotz der Kreativität, die der neue Modus von Fortnite bietet, nicht absolut alles machen, was wir wollen.

Danke, Insider Gaming.