Activision: ''Ein Call of Duty: Modern Warfare 3 Remaster existiert nicht''

Gerüchte rund um eine Remastered Version von Call of Duty: Modern Warfare 3 kursieren nun bereits eine ganze Weile herum. Mit der Veröffentlichung von Modern Warfare...

Gerücht: Call of Duty 2020 nicht Black Ops IIIII, Modern Warfare 3 Campaign Remastered in Arbeit?

am 21. April 2020 um 09:18 NEWS. Von Stefan Briesenick

Beim Thema Call of Duty bewegt sich derzeit offenbar einiges. Der Insider und Call-of-Duty-Experte The Gaming Revolution hat auf Youtube ein Video veröffentlicht, in dem...