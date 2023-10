Activision-Boss scheint eine Rückkehr von Guitar Hero anzudeuten

HQ

Vor 15 Jahren gab es in der Welt der Videospiele nichts Heißeres, als Rockhymnen mit einer Plastikgitarre zu "spielen". Guitar Hero war riesig und brachte Rock Band hervor, die auch ein ebenso großes Publikum hatte.

Leider sind Activision und Harmonix zu nah an die Sonne geflogen und haben das Konzept so aggressiv gemolken, dass es von einem Jahr auf das andere so ziemlich gestorben ist. Seitdem ist das Genre so gut wie tot, abgesehen von einem kurzen Versuch, es 2015 mit Guitar Hero Live und Rock Band 4 wiederzubeleben, aber keiner von ihnen war kommerziell erfolgreich.

Glücklicherweise sieht es so aus, als würden wir in nicht allzu ferner Zukunft wieder Rockstars spielen können. Während eines kürzlichen Interviews (via Windows Central) mit dem Activision Blizzard-Chef Bobby Kotick verriet er, dass Guitar Hero ein weiteres Comeback feiern wird, sobald sie nach der Übernahme Zugang zu Microsofts Wallet haben:

"Das Wiederauftauchen von Guitar Hero und anderen Dingen wäre ohne die verschiedenen Arten von Ressourcen nicht möglich. Und so, wissen Sie, einfach die unendlichen Möglichkeiten für die Zukunft, die einfach unglaublich aufregend sind."

Es ist zwar sicherlich keine Bestätigung, aber es klingt so, als würde Guitar Hero eine neue Chance bekommen, sobald Microsoft Activision Blizzard übernommen hat, was voraussichtlich diese Woche passieren wird.

Was bräuchte es, damit du dir wieder eine Plastikgitarre zulegst, um Rockmusik auf deinem Fernseher zu spielen?