Activision Blizzard-Aktionäre stimmen mit großer Mehrheit für Übernahme durch Microsoft

Als Microsoft über die Übernahme von Acticvision Blizzard sprach, war die Rede von ungefähr einem Jahr bis der Deal abgeschlossen sei. Zwei Hürden müssten noch genommen werden und eine von ihnen ist jetzt aus dem Weg.

Donnerstag kam es bei einem speziellen Treffen der Aktionäre zur Abstimmung und Business Wire hat berichtet, dass 98% der Aktionäre dem Deal zugestimmt haben und das die Übernahme am 30. Juni abgeschlossen werden kann.

Die nächste Hürde für Microsoft und Activision Blizzard sind die Zustimmungen verschiedener Regierungen (hauptsächlich USA, EU und China) und das kann noch dauern. Es ist der größte Kauf in Microsofts Geschichte (der bisher größte war LinkesIn und der Preis betrug nicht mal die Hälfte von Activision Blizzard) und auch der größte Deal in der Videospiel-Industrie allgemein (der Preis ist so hoch wie die nächsten zehn Publisher/Entwickler-Übernahmen zusammengerechnet).