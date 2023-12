Activision Blizzard zahlt nach Vergleich 54 Millionen US-Dollar Schadenersatz

HQ

Seit einiger Zeit gibt es einen ziemlichen Sturm um Blizzard, da sexuelle Belästigung bei dem Spielegiganten gemeldet wurde. Natürlich ist es nicht unbemerkt geblieben und jetzt hat Blizzard endlich einem Vergleich zugestimmt und wird satte 54 Millionen US-Dollar Schadenersatz zahlen.

45 Millionen Dollar gehen an die Frauen, die belästigt und diskriminiert wurden, wenn es um Löhne geht. Der verbleibende Betrag soll an eine Gruppe von Organisationen ausgezahlt werden, die sich mit den aktuellen Themen beschäftigen. Das ist eine Menge Geld, und es soll auch die größte Siedlung in der Geschichte Kaliforniens sein.

Activision Blizzard selbst sagt folgendes zu diesem Thema:

"Wir schätzen Vielfalt und bemühen uns, einen Arbeitsplatz zu fördern, der Inklusivität für alle bietet. In unserem Unternehmen oder unserer Branche oder in keiner anderen Branche gibt es einen Platz für sexuelles Fehlverhalten oder Belästigung jeglicher Art. Wir nehmen jeden Vorwurf ernst und gehen allen Ansprüchen nach. In Fällen, die mit Fehlverhalten zu tun hatten, wurden Maßnahmen ergriffen, um das Problem anzugehen.

Das DFEH enthält verzerrte und in vielen Fällen falsche Beschreibungen der Vergangenheit von Blizzard. Wir waren während der gesamten Untersuchung äußerst kooperativ mit dem DFEH und stellten ihnen umfangreiche Daten und umfangreiche Unterlagen zur Verfügung, aber sie weigerten sich, uns darüber zu informieren, welche Probleme sie wahrgenommen haben. Sie waren gesetzlich verpflichtet, angemessen zu ermitteln und nach Treu und Glauben Gespräche mit uns zu führen, um Ansprüche oder Bedenken besser zu verstehen und auszuräumen, bevor sie einen Rechtsstreit einleiteten, aber sie haben es versäumt, dies zu tun. Stattdessen beeilten sie sich, eine ungenaue Beschwerde einzureichen, wie wir vor Gericht beweisen werden. Wir sind angewidert von dem verwerflichen Verhalten des DFEH, den tragischen Selbstmord einer Mitarbeiterin, deren Tod keinerlei Einfluss auf diesen Fall hat, und ohne Rücksicht auf ihre trauernde Familie in die Beschwerde einzubeziehen. Obwohl wir dieses Verhalten als schändlich und unprofessionell empfinden, ist es leider ein Beispiel dafür, wie sie sich im Laufe ihrer Ermittlungen verhalten haben. Es ist diese Art von unverantwortlichem Verhalten von nicht rechenschaftspflichtigen Staatsbürokraten, die viele der besten Unternehmen des Staates aus Kalifornien vertreiben.

Das Bild, das das DFEH zeichnet, ist nicht der Blizzard-Arbeitsplatz von heute. In den letzten Jahren und seit Beginn der ersten Untersuchung haben wir erhebliche Änderungen vorgenommen, um die Unternehmenskultur zu verbessern und mehr Vielfalt in unseren Führungsteams widerzuspiegeln. Wir haben unseren Verhaltenskodex aktualisiert, um einen strikten Fokus auf Vergeltungsmaßnahmen zu betonen, interne Programme und Kanäle für Mitarbeiter zur Meldung von Verstößen erweitert, einschließlich der "ASK-Liste" mit einer Hotline für vertrauliche Integrität, und ein Employee Relations-Team eingeführt, das sich der Untersuchung von Mitarbeiteranliegen widmet. Wir haben unser Engagement für Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion verstärkt und unsere Mitarbeiternetzwerke auf globaler Ebene zusammengelegt, um zusätzliche Unterstützung zu bieten. Die Mitarbeiter müssen auch regelmäßig an Anti-Belästigungs-Schulungen teilnehmen, und das seit vielen Jahren.

Wir unternehmen enorme Anstrengungen, um faire und lohnende Vergütungspakete und -richtlinien zu schaffen, die unsere Kultur und unser Geschäft widerspiegeln, und wir bemühen uns, alle Mitarbeiter für gleiche oder im Wesentlichen ähnliche Arbeit fair zu bezahlen. Wir ergreifen eine Vielzahl von proaktiven Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Bezahlung von diskriminierungsfreien Faktoren bestimmt wird. Zum Beispiel belohnen und entlohnen wir Mitarbeiter auf der Grundlage ihrer Leistung und führen umfangreiche Antidiskriminierungsschulungen durch, auch für diejenigen, die Teil des Vergütungsprozesses sind.

Wir sind zuversichtlich, dass wir in der Lage sind, unsere Praktiken als Arbeitgeber für Chancengleichheit unter Beweis zu stellen, der einen unterstützenden, vielfältigen und integrativen Arbeitsplatz für unsere Mitarbeiter fördert, und wir sind entschlossen, diese Bemühungen in den kommenden Jahren fortzusetzen. Es ist eine Schande, dass das DFEH nicht mit uns darüber sprechen wollte, was sie in ihrer Untersuchung zu sehen glaubten."