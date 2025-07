Activision Blizzard unter Beschuss wegen angeblicher Verwendung von KI-Kunst in der neuen Diablo x Hearthstone-Kollaboration

HQ

Activision Blizzard wurde beschuldigt, KI-generierte Kunst zu verwenden, um seine bevorstehende Zusammenarbeit zwischen dem mobilen Titel Diablo Immortal und Hearthstone zu bewerben. Das Event "Helden des Herds " läuft vom 30. Juli bis zum 27. August und bringt mächtige Hearthstone-Karten nach Sanktuario.

Wenn ihr an dem Event teilnehmt, erhaltet ihr außerdem eine zusätzliche Karte in Hearthstone zurück. Die Veranstaltung selbst ist nicht so umstritten, aber die Kunst, die sie verwendet, ist es auf jeden Fall. Vor einiger Zeit hat der Redditor-Nutzer lpyreable ein Bild gepostet, das darauf hindeutete, dass es von der KI generiert wurde.

Dieser Beitrag hat in den Tagen, seit er zum ersten Mal online ging, viel Aufmerksamkeit erregt, und jetzt entscheiden sich viele Fans dafür, keine Gegenstände mehr in einem der beiden Spiele zu kaufen, oder geben ihr Geld für Entwickler aus, die keine generative KI verwenden.

Activision Blizzard hat noch nicht auf die Vorwürfe reagiert, aber es ist unwahrscheinlich, dass sich jeder Benutzer dafür interessieren wird. Die Sache mit generativer KI und KI-"Kunst" ist, dass sie, wenn sie alltäglicher und schwieriger zu erkennen wird, von den meisten ignoriert und akzeptiert wird, und es könnte zur neuen Norm werden, Geld zu sparen, das für große Unternehmen wie Activision Blizzard für echte Künstler ausgegeben wird.