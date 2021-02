Activision Blizzard rechnet nicht damit, Diablo IV oder Overwatch 2 vor 2022 zu veröffentlichen

You're watching Werben

Als Jeff Kaplan, der Chefentwickler von Overwatch, uns im Dezember erklärte, dass Overwatch 2 noch einige Arbeit vor sich habe, klang es bereits so, als würden wir den Titel nicht in naher Zukunft zu Gesicht bekommen. Jetzt wissen wir, dass eine Veröffentlichung in 2021 ausgeschlossen ist. Activision Blizzard hat ihre Investoren im neuesten Quartalsbericht darüber informiert, dass ihre zwei mit Spannung erwarteten Spiele Diablo IV und Overwatch 2 nicht mehr in diesem Jahr auf den Markt kommen werden.