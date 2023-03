Activision Blizzard: "Das ist offensichtlich ein enttäuschendes Verhalten" von Sony

HQ

Es scheint, als würden sich immer mehr Wettbewerbs- und Marktbehörden auf der ganzen Welt dafür aussprechen, dass Microsoft Activision Blizzard kauft. In den letzten Wochen haben sowohl die EU als auch das Vereinigte Königreich ihre Absicht signalisiert, dem Abkommen zuzustimmen, und gestern hat das japanische Pendant dasselbe getan.

Sony hat heftig gekämpft, um den Deal zu blockieren und so ziemlich jedes Tool verwendet, das sie haben, einschließlich der Behauptung , dass Microsoft die PlayStation-Versionen von Call of Duty in Zukunft sabotieren könnte. Ihre harten Praktiken wurden nicht von allen geschätzt und mehrere Führungskräfte von Activision Blizzard (zuletzt CCO Lulu Cheng Meservey auf Twitter) haben sich zu dem geäußert, was sie für ungerecht und unfair halten. Vor ein paar Stunden teilte der CEO von Activision Blizzard, Bobby Kotick, einen neuen offenen Brief an alle Mitarbeiter des Unternehmens mit, und er war überraschend direkt über all dies und schrieb:

"Sie haben vielleicht Aussagen von Sony gesehen, einschließlich eines Arguments, dass, wenn dieser Deal durchgeht, Microsoft absichtlich "fehlerhafte" Versionen unserer Spiele auf PlayStation veröffentlichen könnte. Wir alle wissen, dass unsere leidenschaftlichen Spieler die ersten wären, die Microsoft dafür verantwortlich machen würden, dass es seine Versprechen von Content- und Qualitätsparität einhält. Und wir alle, die wir so hart daran arbeiten, die besten Spiele in unserer Branche zu liefern, kümmern uns zu sehr um unsere Spieler, um jemals unterdurchschnittliche Versionen unserer Spiele zu veröffentlichen. Sony hat sogar zugegeben, dass sie sich nicht wirklich Sorgen um ein Call of Duty-Abkommen machen - sie möchten nur verhindern, dass unsere Fusion stattfindet.

Kotick fuhr fort, indem er erklärte, dass Activision Blizzard trotz Sonys "offensichtlich enttäuschendem Verhalten" in Zukunft keine Kompromisse bei der Qualität der PlayStation-Spiele eingehen wird:

"Dies ist offensichtlich ein enttäuschendes Verhalten eines Partners seit fast dreißig Jahren, aber wir werden nicht zulassen, dass Sonys Verhalten unsere langfristige Beziehung beeinflusst. PlayStation-Spieler wissen, dass wir weiterhin die bestmöglichen Spiele auf Sony-Plattformen liefern werden, wie wir es seit der Veröffentlichung von PlayStation getan haben."

