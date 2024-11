Activision Blizzard: Black Ops 6 ist "das größte Call of Duty aller Zeiten"

HQ

Bereits bei der Veröffentlichung von Call of Duty: Black Ops 6 enthüllte der offizielle Social-Media-Account der Serie, dass die Premiere äußerst erfolgreich war und in allen wichtigen Parametern Rekorde aufstellte. Seitdem ist nun ein Monat vergangen, und anscheinend dachte Activision Blizzard, es sei an der Zeit, uns darüber zu informieren, wie sich das Spiel schlägt.

Über den offiziellen Threads-Account der Serie verkünden sie nun, dass Black Ops 6 "das größte Call of Duty aller Zeiten" ist. Und das nicht nur nach einer Kennzahl, sondern das Spiel hatte in seinem ersten Monat die meisten Spieler, die meisten Spielstunden und die meisten Spiele.

Gefeiert wird dies mit einem sogenannten 2XP Weekend, das morgen (27. November) startet und bei dem sie auch noch einige weitere Überraschungen auf Lager haben. Nutze die Gelegenheit, besonders schnell im Level aufzusteigen, und wenn du noch nicht angefangen hast, ist jetzt ein guter Zeitpunkt dafür. Vergessen Sie auch nicht, dass Black Ops 6 in Ihrem Game Pass-Abonnement enthalten ist.