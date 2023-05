Activision Blizzard bekräftigt, dass die Fusion mit Microsoft "wettbewerbsfördernd" ist

HQ

Activision Blizzard hat seinen Finanzbericht für das 1. Quartal 2023 veröffentlicht, in dem es eine Menge Informationen über die Leistung seiner Spiele geteilt hat. Aber der Bericht diente dem riesigen Spieleunternehmen auch einmal mehr als Gelegenheit, seine Haltung zur Fusion von Microsoft und Activision Blizzard zu bekräftigen, die letzte Woche schockierend von der britischen Competition and Markets Authority blockiert wurde.

In dem Bericht erklärte Activision Blizzard: "Activision Blizzard ist der Ansicht, dass die Entscheidung der CMA unverhältnismäßig, irrational und unvereinbar mit den Beweisen ist. Microsoft hat seine Entscheidung bekannt gegeben, gegen die Entscheidung der CMA Berufung einzulegen, und Activision Blizzard beabsichtigt, die Bemühungen von Microsoft in dieser Berufung voll und ganz zu unterstützen. Activision Blizzard ist weiterhin davon überzeugt, dass der Deal wettbewerbsfördernd ist, Activision Blizzard-Inhalte mehr Spielern zugänglich machen und zu erheblichen Vorteilen für Verbraucher und Entwickler in Großbritannien und weltweit führen wird.

Wir warten immer noch auf offizielle Entscheidungen der Handelsverbände der USA und der EU in Bezug auf die 68,7-Milliarden-Dollar-Fusion. Während wir auf diese Abschlussberichte warten, wie stehen Sie zu dem Deal? Glaubst du, dass dies ein "wettbewerbsfördernder" Deal für die Spieleindustrie ist?