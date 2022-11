Activision bietet allen Vault Edition-Besitzern von Call of Duty: Modern Warfare II zehn Stunden EP-Boosts

HQ

Wenn Sie sich in den letzten Tagen bei Call of Duty: Modern Warfare II angemeldet haben und sich gefragt haben, warum zehn Stunden Doppel-EP-Token in Ihrem Konto aufgetaucht sind, liegt das daran, dass Sie Besitzer der Vault Edition des Spiels sind und um einige "Verwirrung" um die exklusive Belohnung im Spielladen zu beseitigen, die die Edition bietet, Activision hat dies allen Eigentümern als Vergleich gegeben.

Auf Twitter wurde die folgende Erklärung veröffentlicht.

"Wir verstehen, dass es einige Verwirrung über eine exklusive Belohnung für die Vault Edition im Spiel gegeben hat.

"Daher haben wir beschlossen, alle Spieler, die derzeit eine Version der MWII Vault Edition besitzen oder kaufen, mit 10 Stunden Doppel-EP-Token und 10 Stunden Doppelwaffen-EP-Token zu belohnen.

"Aktuelle Besitzer, die die Token noch nicht erhalten haben, sollten damit rechnen, sie in den nächsten 48 Stunden auf ihrem Konto zu sehen."

