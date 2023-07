Activision bestätigt Call of Duty: Modern Warfare III für diesen Herbst

Es ist Monate her, dass sehr glaubwürdige Gerüchte behaupteten, dass das diesjährige Call of Duty-Spiel tatsächlich eine Fortsetzung von Call of Duty: Modern Warfare II sein würde, aber Activision weigerte sich, darauf zu reagieren ... Bis jetzt.

Der offizielle Twitter-Account des Franchise stellte vor einigen Stunden die folgende Frage:

"Sollten #MWII Operatoren, Waffen und Bundles in Call of Duty 2023 übernommen werden?"

Das sollte ausreichen, um die Neugier vieler CoD-Spieler zu wecken, aber die beiden Alternativen machen absolut klar, was los ist:

"Ja"

"Ja, wann ist die Enthüllung?"

Das bedeutet, dass Activision im Grunde genommen bestätigt hat, dass Sledgehammers Call of Duty: Modern Warfare III, nicht zu verwechseln mit Call of Duty: Modern Warfare 3 aus dem Jahr 2011, diesen Herbst erscheinen wird, während Treyarchs Call of Duty auf 2024 verschoben wurde.

Erwarten Sie den ersten Trailer und erfahren Sie in ein paar Wochen die ersten offiziellen Details zum Spiel.