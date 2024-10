Activision behauptet, dass das Marketingbudget von Call of Duty: Black Ops 6 mit einem großen Blockbuster-Film mithalten kann

HQ

Hast du es schon satt, überall Call of Duty: Black Ops 6 zu sehen, obwohl das Spiel erst morgen offiziell erscheint? Wenn das der Fall ist, dann deshalb, weil das alles Teil des Plans von Activision ist.

Im Interview mit Variety gibt Chief Marketing Officer Tyler Bahl einen Einblick, was hinter der Vermarktung eines der größten Videospiele des gesamten Jahres steckt. Er behauptet, dass Activision ein Budget beiseite gelegt hat, das mit einem "großen Kino-Blockbuster, der dieses Jahr auf den Markt kommen würde", konkurriert, was darauf hindeutet, dass Hunderte von Millionen Dollar ausgegeben wurden, um das Spiel absolut überall zu verputzen.

Zu diesen Bemühungen gehörte auch die Rückkehr von Peter Stormare als The Replacer, eine urkomische Rolle, in der er für Prominente und Persönlichkeiten einspringt, die angeblich weg sind und stattdessen damit beschäftigt sind, das Spiel zu spielen. Dies geschieht zusätzlich zu Partnerschaften mit führenden Athleten und Stars sowie typischen Werbetafeln, Anzeigen und so weiter.

Das Interessante an vielen dieser Marketingbemühungen ist, dass sie sich nicht in der Regel um die EinbeziehungGame Pass des Spiels am ersten Tag drehen, was die Frage aufwirft, ob Activision und Xbox tatsächlich wollen, dass die Mainstream-Fans wissen, dass sie den Titel für einen Bruchteil des Preises durch das Abonnement spielen können.

Unabhängig von der Situation, hat Sie der Marketingschub dazu ermutigt, morgen bei Black Ops 6 vorbeizuschauen?