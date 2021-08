Activision begegnet Call-of-Duty-Gerüchten gelassen

HQ

Ende des Jahres wird ein neues Call of Duty erscheinen und nicht nur der Blick auf den Kalender offenbart, dass wir sehr bald eine Ankündigung bekommen müssten. In den letzten Tagen sind Daten aus Call of Duty: Warzone herausgezogen worden, die darauf hindeuten, dass der nächste Ableger der Reihe tatsächlich Call of Duty: Vanguard heißt und mal wieder im Zweiten Weltkrieg angesiedelt sein wird. Die vielen Gerüchte sind in letzter Zeit sehr laut geworden, weshalb die Entwickler diesmal den Sprung nach vorne wagen.

Der Twitter-Account von Call of Duty hat ein Gif einer vom Krieg zerstörten Stadt geteilt, auf dem die Worte "Leaks" und "Gerüchte" zu erkennen sind. Das Material stammt aus einem der angeblich durchgesickerten Vanguard-Trailer, der vor einigen Tagen seinen Weg ins Netz gefunden hat. Was sie uns damit sagen wollen, überlassen wir sicherheitshalber eurer Fantasie.