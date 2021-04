Activision, Bandai Namco und Sega bestätigen Teilnahme an E3 2021

You're watching Werben

Medienberichten zufolge haben am Wochenende gleich drei internationale Videospiel-Publisher ihre Teilnahme an der diesjährigen Ausgabe der E3 bestätigt. Activision, Bandai Namco und Sega unterstützen die Veranstalter der Gaming-Messe, die ESA, zwischen dem 12. und dem 15. Juni 2021 mit einem Online-Programm und/oder einer lokalen Präsenz für das Fachpublikum. Zusammen mit diesen drei Verlagen umfasst das E3-Programm in diesem Jahr Namen wie Nintendo, Microsoft (Xbox), Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two, Warner Bros und Koch Media.