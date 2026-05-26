Active Aero, aktualisierte Autos, keine Änderungen am Streckenlayout? Codemasters gibt die festen Informationen zum Season Pack 2026 von F1 25 bekannt

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Da Codemasters nun das Season Pack 2026 für F1 25 vorgestellt hat und wir wissen, dass dieses Update-DLC Anfang Juni erscheinen wird, hat der Entwickler auch begonnen, eine Menge Informationen und Neuigkeiten zu den Details des Inhalts zu teilen.

In einer Vorschauveranstaltung konnten wir mehr darüber erfahren, wie sich die neuen Regeln und Vorschriften, zusätzliche Teams und die Präsentation im Spiel mit dem Season Pack 2026 verändern, und wir haben all diese Informationen unten für Sie zusammengefasst.

Zum einen werden die neuen Autos für 2026 das Fahrerlebnis etwas anpassen. Wir können erwarten, dass sich die vorderen und hinteren Flügel der Autos während Abschnitten jeder Strecke als Teil des neuen Active Aero-Systems öffnen können. Dadurch können Autos einen Kurvenmodus haben, bei dem das Ziel hoher Abtrieb und höherer Luftwiderstand ist, damit man Kurven leichter fahren kann, und dann auch den Geraden-Modus, bei dem das Ziel geringer Luftwiderstand und das Erreichen höherer Höchstgeschwindigkeiten ist, ähnlich wie DRS. Diese Modi können manuell aktiviert oder autonom bleiben, je nachdem, welche Assists du im Spiel einsetzt.

Darüber hinaus wird uns gesagt, dass wir leistungsstärkere Autos mit vollen 350-kW-Elektromotoren erwarten können, damit Fahrer den Boost-Modus nutzen können, um bei Bedarf mehr Leistung aus dem Motor herauszuholen. Boost kann jederzeit angewendet werden, um sich gegen angreifende Autos zu verteidigen oder einfach mehr Leistung aus dem Fahrzeug herauszuholen, aber es gibt auch den zusätzlichen Haken des Überholmodus, der wie DRS funktioniert, indem er Fahrern etwas mehr Energie und Leistung verleiht, wenn sie innerhalb einer Sekunde vom Auto vor ihnen sind. Auch diese Modi können manuell oder automatisch aktiviert werden.

Was die Änderungen angeht: Erwarten Sie, dass die 2026er Autos dünner, kleiner und leichter sind, dazu etwa 15 % niedriger, etwas weniger Grip haben und insgesamt etwas weniger Tempo aufgrund ihrer veränderten Leistungsverteilung haben. Codemasters erklärt, dass der Unterschied in Runden liegt, die etwa 1,5 Sekunden langsamer sind.

Wenn man sich die Teams und die tatsächlichen Automodelle anschaut, sagt Codemasters, dass der Fahrermarkt auf den aktuellen Stand 2026 aktualisiert wird, was sich in den Karriere- und Mein Team-Modi widerspiegeln wird. Die Autos werden außerdem Lackierungen und Designs haben, die die aktuellen Versionen von 2026 widerspiegeln, mit einem Sports Update-Patch, der auch "Updates für einige Automodelle" enthalten wird. Natürlich verabschieden wir uns von Sauber (Kick) zugunsten der Einführung von Audi und heißen außerdem Cadillac als elftes Team auf dem Grid willkommen.

Wie das Gameplay mit diesem 2026 Season Pack tatsächlich funktionieren wird: Wenn Spieler eine Karriere oder My Team starten, müssen sie entweder eine Regulationskampagne für 2025 oder 2026 wählen, was dann ein Erlebnis schafft, das dies widerspiegelt. Es wird keinen direkten Fortschritt zwischen den beiden Zuständen geben, und sie fungieren als separate Spielmodi ohne Auto-Konvertierfunktion. Für My Team-Spieler, die das 2026-Setup verwenden, wird ihr erstelltes Team zum zwölften Team auf dem Raster.

Zuletzt verspricht Codemasters einige neue Custom-Game-Mode-Updates, nämlich in Form von Time Trial speziell für die Vorschriften 2026 sowie das Gleiche für Custom Grand Prix und Unranked Multiplayer. Für die Inhalte von 2026 wird es kein Ranglisten-Erlebnis geben.

Schließlich wird uns zwar gesagt, dass wir im Laufe des Jahres mit zusätzlichen Live-Service-Events und Aktivitäten rechnen müssen, aber dieses Season Pack 2026 bringt keine Layout-Änderungen an bestehenden Strecken oder neue Erfolge oder Trophäen mit sich, ebenso wie keine Updates zur F1 World Series, zur Koop-Karriere, zu Ligen, zu Händlerzielen oder zur Challenge-Karriere.

Da der Start des Season Pack 2026 für nächste Woche am 3. Juni geplant ist, bleibt dran für noch mehr Informationen.