Action-Rollenspiel Xuan-Yuan Sword VII für PS4 und Xbox One angekündigt

You're watching Werben

In unserer Redaktion gibt es einigen Nachholbedarf beim Thema Xuan-Yuan Sword, denn diese Marke hat bereits mindestens sechs Titel hervorgebracht. Die meisten davon wurden im Westen nicht veröffentlicht, doch mit Xuan-Yuan Sword VII wird sich das bald ändern. Laut den Entwicklern sei der neueste Ableger ein idealer Startpunkt in die Serie. Ein Veröffentlichungstermin gibt es noch nicht, aber dass die Lokalisierung bestätigt wurde, ist ein erster Schritt in diese Richtung.

In der mystischen Geschichte, die vor über 2000 Jahren zu Zeiten der Han-Dynastie in China spielt, folgen wir dem Schwertkämpfer Taishi Zhao. Der untersucht merkwürdige Vorkommnisse, unter denen die Bevölkerung leidet. Auf seiner Reise wird er in ein "geheimnisvolles Reich voller jenseitiger Wesen" eintauchen, die nichts Gutes im Schilde führen.