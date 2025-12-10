Actiongeladenes Terminator 2D: No Fate Gameplay, das im Launch-Trailer gezeigt wird

HQ

Es sind nicht nur die Game Awards, auf die wir uns am Freitag freuen können, denn auch eine der letzten Veröffentlichungen des Jahres erscheint, nämlich das unglaublich schöne Terminator 2D: No Fate (das kürzlich um ein paar Wochen verschoben wurde). Anstatt sein Glück mit Lichtpistolen, First-Person-Action und Ähnlichem zu versuchen, ist dies ein eindeutig retro-inspiriertes Actionspiel, das so aussieht, wie wir uns an Spiele auf dem Mega Drive und Super Nintendo erinnern.

Hier spielen wir sowohl Sarah Connor als auch T-800 und unterstützen sie im Kampf gegen die Zerstörung von Skynet, bevor der Atomkrieg beginnen, der uns alle auslöschen wird, sowie führen wir als John Connor die zukünftige Widerstandsbewegung an. Das Gameplay sieht extrem abwechslungsreich aus, und wir glauben, dass wir offensichtliche Inspirationen von Contra III (Super Probotector in Europa) sehen können, und es gibt definitiv schlechtere Vorbilder.

Der Launch-Trailer zum Spiel wurde nun veröffentlicht, und du findest ihn unten. Es wird am 12. Dezember für PC, PlayStation, Switch und Xbox verfügbar sein. Wir werden es natürlich überprüfen.