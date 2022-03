Actiongeladener Trailer zeigt Halo-Serie

HQ

Nächste Woche startet in Ländern, in denen Paramount+ verfügbar ist (wozu wir in Deutschland leider nicht zählen) ihre Halo-Live-Action-Serie. Unsere nordeuropäischen Kollegen haben sich bereits die ersten Folgen angesehen und obwohl sich im Team große Halo-Fans befinden, konnten sie davon ehrlich gesagt nicht restlos überzeugt werden. Das Produktionsteam arbeitet trotzdem bereits an einer zweiten Staffel und deshalb hoffen wir, dass das Format bis zum Staffelfinale noch ein bisschen anzieht. Und natürlich hoffen wir auch, dass Zuschauer in Deutschland in absehbarer Zukunft ebenfalls auf die Halo-Serie zugreifen dürfen. Bis dahin bekommen wir nur ein paar Trailer-Eindrücke zu Gesicht: