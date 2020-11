Actiongeladener Shooter Bright Memory kommt auf die Xbox Series X

You're watching Werben

Eines der Spiele, die wir zur Veröffentlichung der Xbox Series S und X sofort spielen können, ist Bright Memory. Das Spiel wurde bereits im vergangenen Jahr auf dem PC veröffentlicht, und begeistert neben seiner hohen Qualität und niedrigem Preis vor allem damit, dass das gesamte Spiel von nur einer einzigen Person, Zeng Xiancheng (FYQD-Studio), entwickelt wurde.

Ab sofort könnt ihr euch den Action First-Person Shooter auf der Xbox Series X für 7,99 Euro herunterladen. In Bright Memory spielen wir eine junge Frau namens Shelia, die auf einem schwebenden Kontinent in der Nähe des Nordpols gegen die Mächte die dort einst lebten antritt. Weitere Informationen zu dem actiongeladenem Spiel, erhaltet ihr in dem Trailer unten.