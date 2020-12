Action-Adventure Returnal erhält Trailer und Termin

You're watching Werben

Weiter geht es mit unserer Berichterstattung von den Game Awards, bei denen Housemarque und Sony den Veröffentlichungstermin des Third-Person-Action-Adventures Returnal enthüllt haben, den 19. März 2021. Außerdem zeigt ein neuer Trailer Gameplay-Impressionen aus dem Playstation-5-Exklusivtitel.

"In Returnal tauchen Spieler tief in die Psyche der Astra-Scout-Astronautin Selene ein. Selene ist gefangen in einem alptraumhaften Kreislauf aus Tod und Wiedergeburt auf einem feindseligen Planeten. Das Roguelike-Gameplay mischt sich dabei mit Erkundung, Plattformer-Elementen und den von Housemarque bekannten Arcade-Spielereien."

Hier seht Ihr den neuen Trailer: