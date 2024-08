Action und Intrigen kommen nach Rom in Mafia Wars

In der neuesten Ausgabe von Saban Films und The Motus Studios, Mafia Wars stehen die Stars Tom Welling und Cam Gigandet auf entgegengesetzten Seiten eines gewalttätigen Drogenkriegs, der sich in Rom abspielt.

Nach der Veröffentlichung seiner Kaution aus dem Gefängnis in Italien entlassen, wird der abtrünnige Detektiv von Welling beauftragt, undercover in die Drogenoperation von Gigandet einzusteigen, um zu verhindern, dass seine Pläne verwirklicht werden - und um sich dabei seine wahre Freiheit und sein Ticket aus dem Land zu verdienen.

Blut für Blut und Kugeln für Bomben, das sieht aus wie ein adrenalingeladenes Spektakel für Fans von düsteren, harten, modernen Actionfilmen.