Achtzehn Tiere, Vögel und Insekten wurden für zukünftige britische Banknoten ausgewählt
Die endgültige Entscheidung wird zur öffentlichen Abstimmung gestellt, aber wenn dein Lieblingstier nicht darauf steht, kannst du es nicht nominieren.
Während Großbritannien historische Persönlichkeiten gegen seine geschützte Tierwelt auf seinen Banknoten austauschen will, haben wir die Entscheidung auf achtzehn Lebewesen reduziert. Manche groß, manche klein. Einige mit Flügeln und Federn, andere mit Fell, und einige mit schleimiger Haut und glänzenden Schuppen.
Die achtzehn Tiere, die auf der Shortlist verbleiben, werden von der Öffentlichkeit gewählt, um die Gewinner zu ermitteln, die auf den neuen £5, £10, £20 und £50 Scheinen platziert werden. Die Liste, wie von der BBC berichtet, ist in drei Kategorien unterteilt: Säugetiere, Vögel, Amphibien, Insekten und Fische. Die Finalisten auf der Shortlist sind wie folgt:
Säugetiere
- Großer Tümmler
- Brauner Hase
- Europäischer Igel
- Grausiegel
- Baummarder
- Rotfuchs
Vögel
- Weißwedeladler
- Schleiereule
- Eisvogel
- Atlantischer Papageitaucher
- Großer Specht
- Eurasischer Burgvogel
Amphibien, Insekten und Fische
- Buffschwanzhummel
- Asenhai
- Atlantischer Lachs
- Gemeiner Frosch
- Kaiserliche Libelle
- Sumpffalter
Die Öffentlichkeit kann zwei ihrer Favoriten aus jeder der drei Kategorien wählen, bevor die Abstimmung am 3. Juli endet. Pro Banknote wird nur ein Wesen gezeigt, daher wird leider nicht jeder Gewinner sein. Nicht, dass die Tiere es wahrscheinlich bemerken oder sich wirklich darum kümmern würden.