Achtzehn Tiere, Vögel und Insekten wurden für zukünftige britische Banknoten ausgewählt

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Während Großbritannien historische Persönlichkeiten gegen seine geschützte Tierwelt auf seinen Banknoten austauschen will, haben wir die Entscheidung auf achtzehn Lebewesen reduziert. Manche groß, manche klein. Einige mit Flügeln und Federn, andere mit Fell, und einige mit schleimiger Haut und glänzenden Schuppen.

Die achtzehn Tiere, die auf der Shortlist verbleiben, werden von der Öffentlichkeit gewählt, um die Gewinner zu ermitteln, die auf den neuen £5, £10, £20 und £50 Scheinen platziert werden. Die Liste, wie von der BBC berichtet, ist in drei Kategorien unterteilt: Säugetiere, Vögel, Amphibien, Insekten und Fische. Die Finalisten auf der Shortlist sind wie folgt:

Säugetiere



Großer Tümmler



Brauner Hase



Europäischer Igel



Grausiegel



Baummarder



Rotfuchs



Vögel



Weißwedeladler



Schleiereule



Eisvogel



Atlantischer Papageitaucher



Großer Specht



Eurasischer Burgvogel



Amphibien, Insekten und Fische



Buffschwanzhummel



Asenhai



Atlantischer Lachs



Gemeiner Frosch



Kaiserliche Libelle



Sumpffalter



Die Öffentlichkeit kann zwei ihrer Favoriten aus jeder der drei Kategorien wählen, bevor die Abstimmung am 3. Juli endet. Pro Banknote wird nur ein Wesen gezeigt, daher wird leider nicht jeder Gewinner sein. Nicht, dass die Tiere es wahrscheinlich bemerken oder sich wirklich darum kümmern würden.