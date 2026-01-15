Achtung, Barbenheimer, Dunesday scheint das nächste große Kinoereignis am selben Tag zu werden.

HQ

Normalerweise will man keine großen Blockbuster-Filme, die am selben Tag erscheinen. Wenn Sie jedoch daraus ein Ereignis machen, könnte es zu einem Kassenerfolg führen. Barbie und Oppenheimer haben es geschafft, und nun scheint es, als würden Disney und Warner Bros. am 18. Dezember 2026 erneut aufeinandertreffen, wenn Dune: Teil Drei und Avengers: Doomsday gegeneinander antreten.

Bei einem Marty Supreme Q&A in Los Angeles mit dem Star Timothée Chalamet und Robert Downey Jr. beschloss der Doomsday-Star, einen Begriff für das Theaterereignis zu prägen. Downey Jr. nennt es "Dunesday". Wir müssen sehen, ob es sich wie Barbenheimer durchsetzt, aber das Event von 2023 wurde trotz zahlreicher Versuche noch nicht wiederholt.

Barbie und Oppenheimer schafften es tatsächlich, beide beträchtliche Einnahmen an den Kinokassen einzubringen, wobei letzterer Film einer von Christopher Nolans erfolgreichsten Kinofilmen ist. Wir müssen sehen, ob Doomsday und Dune 3 diese Kopf-an-Kopf-Performance haben oder ob einer den anderen überstrahlt. Angesichts der schieren Menge an Nostalgie, die in Avengers: Doomsday gepumpt wird, vermuten wir, dass sie die Führung übernehmen wird.