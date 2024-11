Achterbahn-Enthusiasten geraten in Panik über die mögliche Schließung der größten Achterbahn der Welt

HQ

Seit vielen Jahren hält Kingda Ka den Rekord für die höchste Achterbahn der Welt. Er verlor in Abu Dhabi den Geschwindigkeitsrekord an die Formel Rossa, ist aber mit einer Höhe von 139 m (456 ft) seit 2005 der höchste der Welt.

Viele Achterbahn-Enthusiasten glauben jedoch, dass ihre Tage gezählt sind. Es wird gemunkelt, dass Six Flags Great Adventure, New Jersey, die Fahrt in den kommenden Wochen oder sogar Tagen schließen wird.

Das Gerücht kursiert seit einigen Tagen. Taylor Bybee vom YouTube-Kanal Coaster Studios mit über 200 Tausend Abonnenten sagt, dass die Schließung "mehr als wahrscheinlich" sei und aus vertrauenswürdigen Quellen stamme.

Es gibt jedoch noch nichts Offizielles, und der Park hat es abgelehnt, die Gerüchte zu bestätigen (oder zu dementieren), selbst wenn er direkt danach gefragt wurde.

Das Fahrgeschäft, das von der Schweizer Firma Intamin entwickelt wurde, ist extrem teuer im Betrieb und anfällig für technische Probleme. Seine Starttechnologie, ein hydraulischer Start, der die Züge in 3,5 Sekunden auf 128 Meilen pro Stunde (206 km/h) beschleunigt, ist im Vergleich zu den meisten heutigen Launch-Achterbahnen, die Linearmotoren oder LSM verwenden, veraltet.

Letztes Jahr wurde die zweithöchste Achterbahn der Welt, Top Thrill Dragster, die 2003 eröffnet wurde und Kingda Ka sehr ähnlich ist, für eine große Renovierung geschlossen. Im Jahr 2024 wurde es als Top Thrill 2 wiedereröffnet, aber nach nur einer Woche aufgrund technischer Probleme geschlossen und bleibt bis 2025 geschlossen.

Wenn Kingda Ka endgültig schließt und Top Thrill 2 bis 2025 geschlossen bleibt, wird die höchste Achterbahn der Welt Red Force im Ferrari Land in PortAventura (Spanien) sein, die ebenfalls 2017 von Intamin als kleinere, aber modernere Version des gleichen Layouts gebaut wurde.

