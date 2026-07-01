Sport
Das erste Achtelfinale der Weltmeisterschaft bereits bestätigt, von Samstag bis Dienstag
Dies ist der WM-Spielplan bis nächsten Dienstag.
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Das Achtelfinale der Weltmeisterschaft rückt näher, da nun über die Hälfte der Runde der 32 ausgetragen wird und mehrere Teams bereits ausgeschieden sind. Heute findet am Mittwoch und bis Freitag die Runde der letzten 32 statt, wobei das Achtelfinale von Samstagnachmittag bis Dienstag, den 7. Juli, stattfindet.
Südafrika, die Niederlande, Deutschland, Schweden, Ecuador, Japan und die Elfenbeinküste sind bisher die Länder, die in dieser zusätzlichen K.o.-Runde ausgeschieden sind. Am Mittwoch geht es weiter mit England gegen RD Kongo, Belgien gegen Senegal und USA gegen Bosnien und Herzegowina.
Achtelfinale der Weltmeisterschaft
Samstag, 4. Juli
- Kanada gegen Marokko — 19:00 MESZ / 18:00 BST
- Paraguay gegen Frankreich — 23:00 MESZ / 22:00 BST
Sonntag, 5. Juli
- Brasilien gegen Norwegen — 22:00 MEST / 21:00 BST
Montag, 6. Juli
- Sieger Mexiko gegen England/DR Kongo — 01:00 BST / 02:00 MESZ
- Sieger Portugal/Kroatien gegen Sieger Spanien/Österreich — 20:00 BST / 21:00 CEST
Dienstag, 7. Juli
- Sieger USA/Bosnien und Herzegowina gegen Belgien/Senegal – 01:00 BST / 02:00 MESZ
- Sieger Argentinien/Kap Verde gegen Australien/Ägypten Sieger — 17:00 BST / 18:00 CEST
- Sieger Schweiz/Algerien gegen Sieger Kolumbien/Ghana — 21:00 BST / 22:00 CEST
Verbleibende Runde der letzten 32
Mittwoch, 1. Juli
- Belgien gegen Senegal – 22:00 MESZ / 21:00 BST
Donnerstag, 2. Juli
- Vereinigte Staaten gegen Bosnien und Herzegowina – 02:00 MESZ / 01:00 BST
- Spanien gegen Österreich – 21:00 MESZ / 20:00 BST
Freitag, 3. Juli
- Portugal gegen Kroatien – 01:00 MESZ / 00:00 BST
- Schweiz gegen Algerien – 05:00 MESZ / 04:00 BST
- Australien gegen Ägypten – 20:00 MESZ / 19:00 BST
Samstag, 4. Juli
- Argentinien gegen Kap Verde – 00:00 MESZ / 23:00 BST (3. Juli)
- Kolumbien gegen Ghana - 03:30 CEST / 02:30 BST