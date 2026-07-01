Das erste Achtelfinale der Weltmeisterschaft bereits bestätigt, von Samstag bis Dienstag

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Das Achtelfinale der Weltmeisterschaft rückt näher, da nun über die Hälfte der Runde der 32 ausgetragen wird und mehrere Teams bereits ausgeschieden sind. Heute findet am Mittwoch und bis Freitag die Runde der letzten 32 statt, wobei das Achtelfinale von Samstagnachmittag bis Dienstag, den 7. Juli, stattfindet.

Südafrika, die Niederlande, Deutschland, Schweden, Ecuador, Japan und die Elfenbeinküste sind bisher die Länder, die in dieser zusätzlichen K.o.-Runde ausgeschieden sind. Am Mittwoch geht es weiter mit England gegen RD Kongo, Belgien gegen Senegal und USA gegen Bosnien und Herzegowina.

Achtelfinale der Weltmeisterschaft

Samstag, 4. Juli



Kanada gegen Marokko — 19:00 MESZ / 18:00 BST



Paraguay gegen Frankreich — 23:00 MESZ / 22:00 BST



Sonntag, 5. Juli



Brasilien gegen Norwegen — 22:00 MEST / 21:00 BST



Montag, 6. Juli



Sieger Mexiko gegen England/DR Kongo — 01:00 BST / 02:00 MESZ



Sieger Portugal/Kroatien gegen Sieger Spanien/Österreich — 20:00 BST / 21:00 CEST



Dienstag, 7. Juli



Sieger USA/Bosnien und Herzegowina gegen Belgien/Senegal – 01:00 BST / 02:00 MESZ



Sieger Argentinien/Kap Verde gegen Australien/Ägypten Sieger — 17:00 BST / 18:00 CEST



Sieger Schweiz/Algerien gegen Sieger Kolumbien/Ghana — 21:00 BST / 22:00 CEST



Verbleibende Runde der letzten 32

Mittwoch, 1. Juli



Belgien gegen Senegal – 22:00 MESZ / 21:00 BST



Donnerstag, 2. Juli



Vereinigte Staaten gegen Bosnien und Herzegowina – 02:00 MESZ / 01:00 BST



Spanien gegen Österreich – 21:00 MESZ / 20:00 BST



Freitag, 3. Juli



Portugal gegen Kroatien – 01:00 MESZ / 00:00 BST



Schweiz gegen Algerien – 05:00 MESZ / 04:00 BST



Australien gegen Ägypten – 20:00 MESZ / 19:00 BST



Samstag, 4. Juli



Argentinien gegen Kap Verde – 00:00 MESZ / 23:00 BST (3. Juli)



Kolumbien gegen Ghana - 03:30 CEST / 02:30 BST

