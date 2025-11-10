Acht Tote bei Autoexplosion in der Nähe des Roten Forts von Delhi

HQ

Mindestens acht Menschen wurden am Montag getötet, als ein Auto in der Nähe des historischen Roten Forts in Delhi explodierte, einem dicht besiedelten Gebiet in der Nähe einer U-Bahn-Station. Die Polizei sagte, die Ursache der Explosion werde noch untersucht, während Mumbai und Uttar Pradesh in höchste Alarmbereitschaft versetzt wurden.

Rund 20 Menschen wurden verletzt, als Krankenwagen und Rettungskräfte zum Tatort eilten. Mehrere Autos und drei Autorikschas fingen Feuer, und Bilder zeigten zerfetzte Fahrzeuge, die über die Straße verstreut lagen.

Explosion in langsam fahrendem Fahrzeug ausgelöst

Der Polizeichef von Delhi, Satish Golcha, sagte, die Explosion ereignete sich kurz vor 19 Uhr, als ein langsam fahrendes Fahrzeug an einer Ampel anhielt. Die Explosion beschädigte mehrere Fahrzeuge in der Nähe und zwang die Polizei, das gesamte Gebiet abzuriegeln.

Bundesermittler und das Innenministerium wurden informiert, während Premierminister Narendra Modi sein Beileid aussprach und den Verletzten eine schnelle Genesung wünschte. Zeugen berichteten von einer "intensiven Explosion", bei der die Menschen in Sicherheit eilten. Rettungsteams setzten Dutzende von Krankenwagen ein und löschten das Feuer schnell.