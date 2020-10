Acht Millionen blutige Nasen kaufen Mortal Kombat 11

Mortal Kombat 11 ist eines der erfolgreichsten Kampfspiele dieser Generation, das laut dem Serien-Mitbegründer Ed Boon seit seinem Verkaufsstart im Frühjahr 2019 über acht Millionen Exemplare verkauft habe. An die enorme Nachfrage eines Super Smash Bros. Ultimate kommt das Beat'em Up zwar nicht ran, doch auf Platz zwei (und somit vor Tekken 7) ist es ja auch gemütlich.

Diese neue Information wird von einem kleinen Teaser begleitet, denn Boon deutet an, dass noch in dieser Woche irgendetwas "mit MK11 passieren wird". Spannend sind solch nutzlose Hinweise nicht, wenn Dataminer nicht kürzlich Anzeichen entdeckt hätten, die mit dem Actionhelden Rambo in Verbindung zu stehen scheinen. Ob der Schurke seine Wut vielleicht bald in Mortal Kombat 11 auslässt?