Acht klassische Castlevania-Titel gehören euch für immer und kostenlos diese Woche im Epic Games Store

Wenn du ein Fan von Metroidvania-Spielen bist, wirst du das kostenlose Geschenk, das der Epic Games Store für dich bereithält, sicher lieben. Castlevania Anniversary Collection ist jetzt diese Woche als neues kostenloses Spiel im Epic Games Store erhältlich, und wird bis zum 21. November um 17:00 Uhr MEZ kostenlos verfügbar sein.

Obwohl diese Jubiläumskollektion unter einem Titel zusammengefasst ist, besteht sie aus acht klassischen Castlevania-Spielen, darunter Kid Dracula, das bis zu dieser Veröffentlichung noch nie eine englische Lokalisierung hatte. Es enthält auch das digitale Buch History of Castlevania - Book of the Crescent Moon.

Die vollständige Liste der Castlevania Anniversary Collection -Inhalte lautet wie folgt:



Castlevania



Castlevania II Simon's Quest



Castlevania III Draculas Fluch



Super Castlevania IV



Castlevania: Das Abenteuer



Castlevania II Belmonts Rache



Castlevania-Blutlinien



Kid Dracula (noch nie auf Englisch veröffentlicht)



Geschichte von Castlevania - Buch der Mondsichel



Sind Sie bereit, sich der Belmont-Familie erneut anzuschließen und gegen die Mächte des Bösen zu kämpfen? Es ist kostenlos!