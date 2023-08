Acht Jahre später erinnern sich Fans und Entwickler gerne an The Order: 1886

HQ

Für den Fall, dass es an Ihrem Radar vorbeigerutscht ist, The Order: 1886 war ein Spiel, das in einer alternativen Version des Londons des 19. Jahrhunderts spielte, in dem König Artus' Ritter die Straßen vor Werwölfen und Vampiren schützten. Obwohl es für die damalige Zeit ein visuell herausragendes Spiel war, dauerte es nur etwa 6-7 Stunden für einen vollständigen Spieldurchgang.

Das bedeutete, dass es bei Kritikern bestenfalls lauwarm aufgenommen wurde, aber acht Jahre später, nachdem Digital Foundry ein Video des Spiels mit 60 fps auf PS5 veröffentlicht hatte, haben Spieler und Entwickler gute Erinnerungen an The Order: 1886 geteilt.









Einige Entwickler haben gesagt, dass The Order: 1886 unglaublich wichtig für die zukünftige grafische Entwicklung war. Einige waren verblüfft, dass das Spiel nie eine Fortsetzung oder mehr Unterstützung von der Industrie erhielt, während andere sich einfach fragten, warum das Spiel bei der Veröffentlichung kritisiert wurde, insbesondere nachdem andere neuere Spiele gelobt wurden, obwohl sie kurze Laufzeiten hatten.

Würdest du gerne ein weiteres Spiel im The Order-Universum sehen?