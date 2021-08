Acht Entwicklerstudios schließen sich der Embracer Group an

Die Embracer Group möchte bald die gesamte Spieleindustrie aufkaufen. Die Aktiengesellschaft hat in den letzten Jahren große Firmen wie die Entwickler der Metro-Serie (4A Games), Saber Interactive und Gearbox in ihren Besitz gebracht, doch diese Woche sind weitere Entwicklerteams übernommen worden. Auf ihrer offiziellen Webseite veröffentlichte die Embracer Group Pressemitteilungen, in denen die Studioakquisen von Easy Trigger, 3D Realms, Slipgate Ironworks, Force Field, Ghost Ship Games, Grimfrost, CrazyLabs und DigixArt bekanntgegeben wurde.

Am bemerkenswertesten sind sicher Ghost Ship Games, das dänische Studio hinter Deep Rock Galactic, und 3D Realms, die seit Jahren Ego-Shooter entwickeln. Es ist noch nicht bekannt, ob die Übernahmen der Firmen irgendwelche Auswirkungen auf individuelle Entwicklungspläne haben, doch zumindest wird behauptet, dass all diese Studios eine gewisse Handhabe über das eigene Team behalten werden.