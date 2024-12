Acers Swift 14 AI behauptet, der "intelligenteste Windows-PC aller Zeiten" zu sein

HQ

Jetzt, da künstliche Intelligenz immer alltäglicher wird und in fast alles, was wir tun, integriert ist, sehen wir viele Technologiehersteller, die darauf hinweisen, dass KI ihre Geräte zu den bisher intelligentesten macht. Der neueste, der diese Behauptung aufstellt, ist Acer, da ihr Swift 14 AI -Laptop Copilot AI verwendet, um der "intelligenteste Windows-PC aller Zeiten" zu werden, etwas, das wir in der neuesten Folge von Quick Look auf die Probe gestellt haben.

Dieses Notebook wird von einem Snapdragon X Series -Chip angetrieben und verfügt über ein 14,5-Zoll-2,5K-Touchscreen-Display sowie einen 26-Stunden-Akku und Wi-Fi 7-Konnektivität. Es wiegt nur 1,36 kg und kann seine Copilot -Elemente verwenden, um bei der Verwendung verschiedener Apps zu recherchieren, sich zu verbinden und sogar zu erstellen.

Um zu sehen, was wir von der Swift 14 AI halten, schaut euch die neueste Folge von Quick Look unten an, in der unser eigener Magnus eine Reihe von Fakten und Gedanken teilt.