Acers Predator Helios-Laptops erhalten KI-Upgrade

Aufbauend auf den vielen CES-Ankündigungen in diesem Jahr hat Acer bekannt gegeben, dass sein Flaggschiff-Gaming-Laptop, der Predator Helios, bald um ein neues Modell erweitert wird, das jede Menge KI-Verbesserungen bietet.

Es ist als Predator Helios AI bekannt und es gibt es in einer 16-Zoll- und einer 18-Zoll-Variante. Die Modelle werden alle von einem Intel Core Ultra 9 275HX -Prozessor und Nvidia GeForce RTX 50 Series -GPUs angetrieben, die den Weg zur DLSS 4-Unterstützung ebnen, sowie von bis zu 64 GB Arbeitsspeicher und 4TB of PCIe Gen 5 -Speicher. Sie sind außerdem mit 6th Gen AeroBlade Metalllüftern ausgestattet, um den Luftstrom um 20 % zu erhöhen und die Kühlung zu verbessern, sowie mit mechanischen MagKey 4.0-Schaltern für ein taktiles Gefühl. In Bezug auf die Anzeige wird das 18-Zoll-Modell ein 4K-MiniLED-WXQGA-Panel verwenden, das mit 120 Hz taktet und eine Helligkeit von bis zu 1000 Nits sowie Dual-Mode-Fähigkeit bietet, die einen Wechsel zur FHD-Auflösung bei 240 Hz ermöglicht. Die 16-Zoll-Variante wird ein WXQGA-OLED-Panel mit einer Auflösung von 2560 x 1600 verwenden, das bis zu 240 Hz erreicht.

In ähnlicher Weise hat Acer auch den Vorhang für das Predator Helios Neo 16S AI gelüftet, ein Gerät, das viele bekannte, aber weniger leistungsstarke Elemente aufweist, wenn auch in einem dünneren Gehäuse.

Für diese drei Gadgets lauten das Veröffentlichungsdatum und die Preise wie folgt:





Predator Helios 16 AI - 2.299,99 $/2.799 €, Veröffentlichung für Juni geplant



Predator Helios 18 AI - 2.999,99 $/3.699 € mit Veröffentlichung im April



Predator Helios Neo 16S AI - 1.699,99 $/2.399 € und kommt im Mai



Ebenso präsentierte Acer der Welt seinen neuesten Predator -Monitor, ein 5K-Kraftpaket, das als Predator XB323QX bekannt ist. Es bietet ein 31,5-Zoll-Panel mit 5K-Bewertung und einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz, einer Reaktionszeit von 0,5 ms, der Möglichkeit, auf ein WQHD mit einer Auflösung von 2560 x 1440 zu wechseln, Taktraten von 288 Hz und alles mit 95 % DCI-P3 und 99 % sRGB-Farbraum. Es ist mit zwei DisplayPort 1.4-Anschlüssen und zwei HDMI 2.1-Anschlüssen ausgestattet. Es wurden keine Informationen über das Erscheinungsdatum oder den Preis des Monitors bestätigt.