Acers neues Predator Helios 18 pirscht sich auf den Markt für Gaming-Laptops

Gaming-Laptops setzen heutzutage oft auf weniger blinkende Farben und helles Licht. Es scheint eine Sache der 2010er Jahre zu sein, darauf hinzuweisen, dass ein Laptop in erster Linie für Gamer gedacht ist, da es fast so aussieht, als würde man sich in der Öffentlichkeit outen, wenn man einen dieser bösen Jungs auspeitscht.

Einen Schritt zurück in die Vergangenheit hat Acer mit dem Predator Helios 18 jedoch gemacht. Der Laptop schreit nicht nach Spielen, aber sein Äußeres verfügt über viele praktische Funktionen für einen Gamer, wie z. B. die Möglichkeit, die Rückseite des Laptops für eine bessere Entlüftung herauszuklappen.

Es gibt auch ein schickes neues Design und vieles mehr, das du mögen kannst, wenn du also unsere vollständigen Gedanken lesen möchtest, schau dir unseren Quick Look hier an: