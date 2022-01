Acer setzt bei Laptops ebenfalls auf Nvidias RTX 3080 Ti

HQ

Auch Acer stellt uns diese Woche auf der CES 2022 Gaming-Laptops vor, in denen Nvidias Grafikkarte RTX 3080 Ti verbaut werden soll. Das Interessante am Predator Triton 500 SE ist, dass dieser Laptop trotz seines Namens eher für reifere Spieler und diejenigen geeignet ist, die einen einfachen, nüchternen und eleganten Look suchen. Das "SE" steht für Special Edition, da es "ein klares ästhetisches Design zeigt, das am Arbeitsplatz nicht fehl am Platze" ist, so der Hersteller.

Hier seht ihr den Acer Predator Triton 500 SE.

Das 19,9-mm-Gehäuse des Predator Triton 500 SE ist für Arbeit und Gaming gedacht und es beherbergt Intels Core-i9-CPUs der 12. Generation, wenn ihr die neueste Technik installieren wollt. 32 GB an LPDDR5-Arbeitsspeicher mit einer Geschwindigkeit von 5200 MHz lassen sich darin verbauen und als Panel kommt ein WQXGA (2560x1600) zum Einsatz, der 240 Hz unterstützt.

Das Unternehmen präsentierte zudem den Acer Predator Helios 300 und den Acer Nitro 5, die neu gestaltet wurden, ihren Gaming-Stil allerdings beibehalten. Ersteres ist mit einer 3080-Ti- oder mit einer 3070-Ti-GPU ausgestattet, um potente Spiele auf einem 165-Hz-QHD-IPS-Bildschirm (15 oder 17 Zoll) zu präsentieren. Der Nitro 5 bietet AMDs Ryzen-6000-Alternativen für die CPU und einen 15-Zoll-Display.