Acer erweitert E-Scooter-Linie um drei neue Modelle

Während sich die meisten Ankündigungen von Acer für die CES in diesem Jahr um Laptops und Handheld-Gaming-PC-Systeme drehten, hat der Technologie-Titan auch den Vorhang für ein Trio neuer E-Scooter gelüftet.

Zwei davon sind traditionellere E-Scooter, die als Series 4 Select und Series 5 Select bekannt sind, wobei diese darauf abzielen, Leistung und Tragbarkeit zu einem vernünftigen Preis zu kombinieren. Beides sind sehr ähnliche Modelle, die eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 20-25 km/h anstreben, eine maximale Gewichtsbelastung von 120 kg, ein faltbares Design und 10-Zoll-Tubeless-Reifen haben. Der Hauptunterschied besteht darin, dass der Series 4 Select nur einen 400-W-Heckmotor hat, der eine Reichweite von 45 km und eine Ladezeit von fünf Stunden liefern kann, während der Series 5 Select stattdessen einen 500-W-Motor hat, der stattdessen 60 km laufen kann.

Das andere Modell ist das mit dem Flair und Stil, da die Gaming-Marke von Acer Predator die E-Scooter-Formel in die Hände bekommen hat. Dieses Modell, das als Predator ES Storm bekannt ist, ist ebenfalls faltbar und verfügt über einen 500-W-Motor und einen 42V/16Ah Li-Ionen-Akku, der eine Reichweite von 60 km bietet. Auch er wiegt rund 20 kg, hat eine maximale Belastung von 120 kg und schlauchlose Reifen, aber wo er sich unterscheidet, ist in den Feinheiten, wobei diese Variante Kinetic Energy Recovery System (KERS) verwendet, um Bremsenergie in Leistung umzuwandeln und die Batterielebensdauer zu verlängern sowie den Verschleiß der mechanischen Bremsen zu reduzieren. Die Variante Predator kommt auch mit Signalleuchten am Lenker und Federung der Vorderradgabel.

Alle drei Modelle sind nach IPX5 wasserdicht und wurden entwickelt, um die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren. Was die Preisgestaltung betrifft, so können Sie dies unten sehen, wobei alle drei Modelle beabsichtigen, im 1. Quartal auf den Markt zu kommen.

