Acer bringt 1000Hz-Gaming-Monitor und neuen Projektor auf den Markt

Acer ist mit einer großen Anzahl neuer Produkte zur CES 2026 gegangen, und hier sind einige der spielorientierteren Produkte, auch wenn es viele andere interessante Alternativen gibt:

Der erste ist der Predator XB273U F6, ein 1.000-Hz-Gaming-Monitor bei 720p, wobei 1400p bei 500 Hz angezeigt wird. Es handelt sich um IPS 1440p, mit 95 % DCI-P3 und 350 nits Helligkeit, allerdings ist der Preis derzeit unbekannt. Der Preis wird auf etwa 900 Euro geschätzt.

Ein 34" X34 F3 Modell ist erhältlich, das 360 Hz bei 3440x1440p erreicht, aber es handelt sich um ein QD-OLED mit 0,03 ms Antwortzeit und AMD FreeSync, 500 Nits Spitzenhelligkeit, 99 % DCI-P3 und 10-Bit-Farbunterstützung sowie 5-Watt-Lautsprechern im Rahmen. Was OLED-Panels angeht, ist der Preis mit 1.200 Euro immer noch angemessen.

Was den Projektor angeht, kam Acer heiß mit dem Vero HL1820, 4K HDR und RGB Laser, was dir 106 % BT.2020 Farbspektrum ermöglicht. Bei 1080p kann es jedoch 240 Hz mit nur 4,2 ms Antwortzeit schaffen, was es für modernes Gaming voll funktionsfähig macht, und für den gelegentlicheren Einsatz hat es einen 15-Watt-Lautsprecher.

Für einfache Installation und Platzierung bietet er 1,6x optischen Zoom, Keystone-Korrektur, Höhenspannung an allen vier Ecken, und der Laser liefert bis zu 30.000 Betriebsstunden, kombiniert mit IP6X-Zertifizierung, da er sehr widerstandsfähig gegen Staub ist, der in die Elektronik gelangt – ein Schreckensfall für alle, die ein Heimkino ausprobiert haben. Der 1.500-Euro-Projektor kommt im März, während die anderen im dritten Quartal erscheinen.