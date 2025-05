Acer Aspire AI 14" (2025)

HQ

Der Laptop-Markt, insbesondere diejenigen, die an Ultrabooks grenzen, war schon immer hart, und mit der Einführung von KI hat er sich nicht gerade verbessert.

Das Aspire AI 14 ist Acers Meinung darüber, was es kosten sollte und wie es gemacht werden sollte. Und es ist in eine schlanke Aluminiumhülle gehüllt, es ist so leicht und dünn, dass es sich nicht so anfühlt, aber in einem Alltag, in dem jedes Gramm abrasiert werden muss, ist es hilfreich. Dafür sind wir auf 1.400 Gramm runter.

Unser Testexemplar unterscheidet sich in einem wesentlichen Punkt von dem, was Sie bei Ihrem örtlichen Computerhändler finden - es hatte einen langweiligen IPS-Bildschirm anstelle von OLED, und die IPS-Version ist aus irgendeinem Grund nicht vor Ort erhältlich. Aber wenn Acer nicht auf einen anderen Anbieter als alle anderen setzt, sollte der Bildschirm eine großartige Farb- und Benutzererfahrung bieten.

Werbung:

Ansonsten war der Rest ziemlich normal. Unsere Version war mit einer 258-V-CPU von Intel und einer 140-V-GPU, einem 14-Zoll-WUXGA-Display mit Touch, 32 GB LPDDR5X und 512 GB NVMe ausgestattet. Das nächstgelegene Modell, das Sie kaufen können, ist eine Edition mit einer 1-TB-Festplatte und, wie erwähnt, OLED, die 100 % DCI-P3, 1 ms Reaktionszeit und nicht zuletzt anständige Schwarz- und Farbwerte bietet - kostet etwa 850 GBP. Aber... 60 Hz im Jahr 2025, das ist meiner Meinung nach nicht in Ordnung. Alles, was unter 120 Hz liegt, sollte nicht verkauft werden. Der Akku hat 65 Wh, was nicht nach viel klingt, aber wenn alles auf geringen Stromverbrauch optimiert ist, sollte es in Ordnung sein. Versprochen werden bis zu 22 Stunden Akkulaufzeit. Wir haben 20 Stunden, aber es hängt sehr davon ab, was man damit macht. Sobald es richtig funktionieren muss, sinkt die Akkulaufzeit rapide.

KI-PCs sind eine lustige Sache, aber in diesem Fall zeichnen sie sich durch eine dedizierte KI-Assistententaste und einen Haufen kleiner Programme aus, die Sie im Grunde nur davon abhalten, online zu gehen und die Angebote anderer Leute zu nutzen. Ein hervorragendes Beispiel ist Microsoft Cocreator, das generative KI-Kunst macht, über die man viel mehr Kontrolle hat, die aber immer noch nach KI riecht. Auch wenn es jetzt einen schönen OLED-Bildschirm gibt, auf dem man es anzeigen kann.

Alles, was mit KI zu tun hat, sollte in TOPS (Tera Operations Per Second) erwähnt werden – und es klingt alles super: eine NPU mit 48 TOPS, dazu eine Grafikkarte mit 67 TOPS KI. Bis man feststellt, dass die RTX 4090 Grafikkarte, die bald drei Jahre alt wird, 1.300 TOPS bietet. Diese Zahlen sind eher vergleichbar mit einem mobilen Chip auf Steroiden. Wenn Sie viel KI-Arbeit leisten, ist es natürlich sinnvoll, sich für eine Grafikkarte zu entscheiden, die eine TOPS-Bewertung von über 50 hat, aber vielleicht sollten Sie einen schwereren, aber leistungsstärkeren Laptop in Betracht ziehen.

Werbung:

Wir haben einige anständige Benchmarks bekommen - über 2.700 in Geekbench 6 bei einem Single-Core und Steel Nomad Lite von 3D Benchmark - das speziell für diesen Computertyp entwickelt wurde - erreichte etwas mehr als 3.700. Das ist durchaus vernünftig und in etwa auf Augenhöhe mit ähnlichen Computern. Multithreading hingegen ist nicht optimal, so dass wir darüber nicht sprechen müssen, aber bei dieser Art von Computer bedeutet es wahrscheinlich auch nicht viel. Und es war ziemlich auf Augenhöhe mit anderen ähnlichen Modellen.

Einer der Orte, an denen es sinnvoll ist, sind Videoanrufe. Es bietet Effekte, verschwommene Hintergründe (besser als viele Webcams) und automatische Untertitel für die englische Sprache. Leider kam ich mit niemandem mit einem dicken lokalen Dialekt ins Gespräch, auch wenn das Spaß gemacht hätte. Sowohl Microsoft als auch Acer konkurrieren um die gleiche Art von KI-Systemen, was sowohl lustig, als auch ein bisschen seltsam ist. Sie arbeiten sehr gut zusammen, und ohne zu negativ zu sein, kann ich sagen, dass die Webcam ein wenig Hilfe braucht. Es hat mich ein wenig überrascht - vor allem, wenn es nicht viel Umgebungslicht gibt - aber die KI muss besser werden.

Der Computer ist so konzipiert, dass er die meiste Zeit online ist. Keine Sorge, es verfügt auch über eine lokale KI, aber es gibt auch jede Menge Konnektivität. Aber während man daran gedacht hat, ist etwas Wesentlicheres in Vergessenheit geraten - die Tastatur. Es gibt zwei USB-Anschlüsse, aber keinen Ethernet-Anschluss. Wahrscheinlich war kein Platz, und Platz ist wahrscheinlich der Grund, warum die Tastatur mit einem schönen weißen Hintergrund, nun ja, mittelmäßig ist, wenn ich freundlich bin. Es ist auf Augenhöhe mit dem, was Sie für ein Tablet bekommen, und die Konkurrenz ist nicht viel besser, aber ich wünschte, jemand würde tatsächlich Geld für die primäre Art und Weise ausgeben, wie Sie den Computer verwenden. Der Klang ist so unwichtig, dass man sich nicht einmal die Mühe macht, ihn in die Spezifikationen zu stecken, was wahrscheinlich eine gute Sache ist, da man das Bluetooth 5.3 des Computers verwenden oder stattdessen ein Headset anschließen sollte, da die eingebauten Lautsprecher Müll sind.

Aber denken Sie daran, dass diese Art von Computer nicht für Hardcore-Spiele gedacht ist. Es richtet sich an ernsthafte Studien und insbesondere an den geschäftlichen Einsatz, bei dem ein leichter, hochgradig tragbarer Computer mit Produktivitäts-KI unerlässlich ist. Und trotz der - für die Klasse - recht specktigen Ausstattung ist der Preis eigentlich durchaus angemessen. Alles in allem ein nicht schlechter, fast solider Start in einer Produktklasse, in der es viele Optionen gibt.