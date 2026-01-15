Gamereactor

Acer aktualisiert Gaming-Laptops mit neuen Intel-Prozessoren

Optionen für die neueste Intel-CPU, einschließlich Intel Core Ultra 9 Prozessor 386H

Acer hat die CES 2026 genutzt, um aktualisierte Versionen ihrer Gaming-Laptop-Serie Predator und Nitro zu veröffentlichen, zusammen mit einer Reihe zusätzlicher Updates und natürlich viel KI-Unterstützung.

Die drei Hauptmodelle waren

-Predator Helios Neo 16S KI
- Acer Nitro V 16 AI
- Acer Nitro V 16S KI

Predator Helios Neo 16S AI verfügt über einen Intel Core Ultra 9 Prozessor 386H und NVIDIA RTX 5070, die Nvidias neues DLSS 4.5 Upgrade unterstützen und in einem 18,9-mm-Metallgehäuse aus Metall untergebracht sind.

Der Predator verfügt über ein 16" 1600p OLED-Display, 165Hz, 1 ms und 100 % PCI-D3-Abdeckung.

Das 5. Gen AeroBlade 3D-Lüftersystem mit flüssigmetallischer Wärmeleitpaste übernimmt die Kühlung, während der Speicher bis zu 64 GB DDR5 und bis zu 2 TB NVMe-Speicher umfasst.

Die Nitro-Serie wird als "eine Reihe von Leistungs- und Portabilitätsoptionen für Gelegenheitsspieler und preisbewusste Nutzer" beschrieben und verfügt über einen Intel Core Ultra 7 Prozessor 355 und dieselbe RTX 5070 Grafikkarte, aber mit der Hälfte des Speichers, aber dem gleichen Speicher.

Sie kündigten außerdem ein schlankes Modell mit fast derselben Hardware an.

