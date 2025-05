AceFast AceFit Pro

Es kann sich oft so anfühlen, als ob die Technologie ein wenig gegen eine kreative Wand gestoßen ist. Viele konkurrierende Hersteller neigen dazu, Produkte anzubieten, die etwas anders aussehen und die jeweils geringfügig unterschiedliche Dinge tun. Telefone sehen alle irgendwie ähnlich aus, ebenso wie Laptops, Kopfhörer, Kameras, Fernseher, Lautsprechersysteme, Ohrhörer, die Liste geht weiter. Genau aus diesem Grund kann es sich wie am Weihnachtsmorgen anfühlen, wenn man etwas Unorthodoxes sieht, und genau das ist bei den AceFit Pro Ohrhörern von AceFast der Fall.

Dabei handelt es sich um True Wireless (TWS) Stereo-Ohrhörer, die über einen Ohrbügel am Kopf des Trägers befestigt werden, der sich im Grunde um das Ohr des Benutzers legt und nie in den Gehörgang gelangt. Wenn Sie mit dieser Art von Design nicht vertraut sind, kann es sich auf den ersten Blick sehr ungewöhnlich anfühlen, es zu tragen, aber es hat seine Vorteile... und ein paar Schwächen.

Zum einen reduziert der Besitz von Ohrstöpseln, die nicht direkt in den Gehörgang gesteckt werden, die Auswirkungen, die damit einhergehen können, d. h. eine vermehrte Ansammlung von Ohrenschmalz und möglicherweise sogar eine Schädigung des Gehörs. Sie sind auch etwas sicherer, obwohl sie sich nicht so anfühlen. Was ich meine, ist, dass, wenn Sie diese beim Anziehen einer Jacke oder ähnlichem anstoßen, sie nicht wirklich irgendwo hingehen, im Gegensatz zu einem typischeren Ohrhörer, der aus Ihrem Ohr fliegt und wahrscheinlich auf dem Boden landet. Der Haken an der Sache ist, dass ein Anpass, der auf dem Ohr und nicht im Ohr sitzt, bedeutet, dass er sich nie sicher anfühlt - selbst wenn er es ist. Es fühlt sich immer so an, als ob es locker und nie ganz richtig angezogen ist, und auch das Fehlen eines dichten Sitzes führt dazu, dass Ihre Musik etwas öffentlich abgespielt wird, während Audiounterdrückung und eine angemessene Geräuschunterdrückung einfach unmöglich sind.

Auch hier handelt es sich also aus technischer Sicht um ein etwas gemischtes Design, denn wenn Sie ein Pendler sind, vielleicht jemand, der häufig mit der U-Bahn fährt oder mit Flugzeugen reist, sind die Geräuschunterdrückungssysteme in AirPods Pro zum Beispiel fast eine Notwendigkeit. Der AceFit Pro kann an dieser Front nicht mithalten, und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass Sie aufgrund der Art und Weise, wie diese Ohrhörer konzipiert sind, Schwierigkeiten haben würden, Ihre Musik oder Ihren Ton in lauten Umgebungen zu hören. Wenn Sie sich jedoch in einer nachsichtigeren Situation befinden, ist die Klangqualität, die diese Ohrhörer bieten, eigentlich ziemlich gut und bietet auch bei mittlerer Lautstärke ein volles Profil und eine volle Reichweite. Auch hier können Sie höher gehen und ein noch reichhaltigeres und beeindruckenderes Klangprofil erhalten, aber wenn Sie sich in einem öffentlichen Raum befinden, kann jeder, der sich in Ihrer Nähe befindet, den Klang hören, den diese Ohrhörer erzeugen, was vielleicht den Zweck dessen, was ein Ohrhörer in erster Linie erreichen soll, zunichte macht, auch wenn AceFast behauptet, dass sie einen gerichteten Klang haben, der ein Auslaufen verhindert.

Aber - und das ist der große Haken - diese gelten als die AceFit Pro und das bedeutet, dass sie in erster Linie auf Fitness ausgelegt sind. Nun werden zum Beispiel die Audiolecks und das Fehlen einer Dichtung in einem belebten Fitnessstudio zu einem Problem, aber anderswo ist vieles von dem, was diese Ohrhörer leisten, sehr bewundernswert. Die Passform bedeutet, dass Sie sich beim Laufen oder bei intensiven Aktivitäten keine Sorgen um sie machen müssen, das leichte Design bedeutet, dass Sie nach einem Stint vergessen können, dass Sie sie tragen, und die Silikon-Ohrbügel mit Titankern und der IP54-Staub- und Wasserdichtigkeit sorgen dafür, dass sie leicht sauber zu halten sind und Schweiß widerstehen. Im Wesentlichen sind sie ideal für Fitnesszwecke, vor allem, wenn man bedenkt, dass das Modell Pro Sie knapp 110 £ kostet, was weniger als die Hälfte dessen ist, was Sie kosten wird, um ein neues Paar AirPods Pro zu kaufen.

Dies führt mich dann auch zu einigen der einzigartigeren und subtileren Designoptionen, die AceFast hier bietet, Dinge, die Apple wahrscheinlich als die nächste große technologische Innovation betrachten würden, wenn AirPods anfangen würde, sie anzubieten. Die Ohrhörer selbst verfügen über eine LED-Beleuchtung, die nach Belieben aktiviert werden kann, was ein wenig dazu beiträgt, bei schlechten Lichtverhältnissen sichtbar zu sein, was in Großbritannien außerhalb des Sommers so gut wie immer der Fall ist. Das Gehäuse verfügt über einen transparenten Deckel mit einer Digitalanzeige, die es Ihnen ermöglicht, die im Gehäuse verfügbare Ladung von 100% durch leuchtende Zahlen genau zu sehen. Wenn Sie die Farben der Beleuchtung entweder an den Ohrhörern oder am Gehäuse ändern möchten, verfügt die mitgelieferte App über alle Werkzeuge, um dies zu ermöglichen, wobei die App auch unglaublich schlank und einfach zu beherrschen ist, was viele Konkurrenten nicht annähernd von sich behaupten können. Mein einziger Design-Kritikpunkt hier ist, dass sich der USB-C-Ladeanschluss für das Gehäuse an der Unterseite befindet, was es etwas mühsam macht, es effektiv zu entsaften. Wäre es schön, wenn es das Qi-Laden unterstützen würde? Klar, aber wenn man all die anderen Features und den günstigeren Preis bedenkt, kann ich diesmal darüber hinwegsehen.

Weiter geht es mit der Akkulaufzeit, die ich als wirklich wettbewerbsfähig empfunden habe. AceFast behauptet, dass diese sechs Stunden Ladezeit für die Ohrhörer bieten und dann insgesamt bis zu 25 Stunden mit der mitgelieferten Hülle. Ich hatte keinen Grund, daran zu zweifeln, und es ist mehr als genug für mich, es nur etwa einmal pro Woche aufladen zu müssen, und normalerweise bestenfalls für ein paar Stunden. Wenn Sie also all dies mit der Möglichkeit kombinieren, eine Verbindung zu zwei Geräten gleichzeitig herzustellen, der Tatsache, dass die Ohrhörer funktionieren können, ohne in der Nähe des Gehäuses sein zu müssen, und dem subtilen Erscheinungsbild, das nicht auffällt und Sie so aussehen lässt, als gehörten Sie auf die Brücke des Starship Enterprise, gibt es hier viel zu schätzen. Sind die Touch-Bedienelemente ein wenig störend? Ohne Zweifel. Aber wann sind sie nicht auf kleinen Geräten wie Ohrstöpseln? Bringen Sie die Knöpfe zurück!

Alles in allem sind die AceFast AceFit Pro Ohrhörer ein sehr überzeugendes und interessantes Gadget mit vielen Gründen, sich ein Paar zu schnappen. Das Wichtigste, was bei diesen zu beachten ist, ist, dass diese für ganz bestimmte Umstände gebaut wurden und etwas von der Vielseitigkeit vermissen lassen, die echte In-Ear-Ohrhörer bieten können. Aber wenn Sie damit einverstanden sind und in einem ruhigeren Teil der Welt leben, werden Sie mit diesen Fitness-First-Ohrhörern nicht viel falsch machen.